Банк стволовых клеток пациентов с редкими генетическими заболеваниями могут создать в Беларуси

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, полученных от пациентов с редкими генетическими заболеваниями, может быть создан в Беларуси. Об идее проекта рассказала корреспонденту БЕЛТА старший научный сотрудник Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Анна Полешко.

Коллекционирование стволовых клеток - один из наиболее перспективных и быстрорастущих сегментов современного фармацевтического рынка, в первую очередь благодаря развитию терапии стволовыми клетками нового поколения. Данный проект предполагает получение хранящейся при низкой температуре в специальной среде клеточной биомассы, которая по запросу размораживается, проверяется на качество, наращивается в необходимом объеме и передается покупателю. Аналогов подобного узкоспециализированного банка клеток человека в мире не существует.

"В 2019 году институт занимался изучением этого вопроса. На данный момент идет подготовка к возможной реализации проекта, разрабатываются и модифицируются необходимые протоколы. У нас есть специалисты, которые могут работать в этом направлении, производственные площади, аккредитованные по международным стандартам. Но реализация зависит от многих факторов", - сказала Анна Полешко.

Эта разработка заняла третье место на республиканском конкурсе инновационных проектов в номинации "Лучший молодежный инновационный проект". Государственный комитет по науке и технологиям при участии Министерства образования, Национальной академии наук, БРСМ и других заинтересованных организаций проводит этот конкурс ежегодно. Цель - создание комплексной системы поощрения инновационной деятельности в стране, повышение ее привлекательности в предпринимательской среде, вовлечение молодежи в инновационную активность. Конкурс в 2019 году прошел уже в десятый раз.-0-