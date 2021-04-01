Банк ВТБ (Беларусь) начал доставлять карты почтой

ВТБ (Беларусь) предоставил клиентам возможность заказа банковской карты по почте. Теперь физические лица, оформив платежную или кредитную карточку онлайн, могут получить ее без посещения офиса банка почтовым отправлением по всей Беларуси. Услуга предоставляется бесплатно.

В настоящее время в "Интернет-банке" или в мобильном приложении VTB mBank можно оформить доставку дебетовой или кредитной карточки.

Карточка доставляется в конверте в любой населенный пункт Беларуси. Данный способ доставки полностью безопасен: ПИН-код для активации приходит на мобильный телефон клиента только после подтверждения им получения карточки в "Интернет-банке" или приложении VTB mBank.

Воспользоваться возможностью онлайн-заказа карты могут как действующие клиенты банка, так и новые пользователи – для этого достаточно пройти несложную процедуру регистрации с помощью МСИ (межбанковской системы идентификации) или ключа ГосСУОК (Государственной системы управления открытыми ключами поверки электронной цифровой подписи).

"Банк ВТБ стремится предоставлять комфортный и технологичный сервис, экономя время и средства своих клиентов, а также обеспечивая их безопасность. Учитывая сложившиеся эпидемиологические условия, бесконтактная доставка сегодня является одним из самых актуальных способов получения товаров. Чтобы предзаказанная банковская карточка стала полностью доступной, требуется всего лишь проставить отметку о получении и сделать первую операцию с вводом ПИН-кода, например, запрос баланса в любом банкомате. С этого момента карточка становится доступной для оплаты, а также регистрации в различных платежных сервисах: Samsung Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Mi Pay, Fitbit Pay и Кошелёк Pay", – рассказал начальник отдела поддержки карточного оборудования Евгений Рудько.

Время доставки карточки по Минску занимает 2-4 рабочих дня с даты оформления, в областные города – около 3-5 рабочих дней.

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