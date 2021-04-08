Банк ВТБ (Беларусь) начинает выдавать цифровые карты

ВТБ (Беларусь) начал выпуск виртуальной карточки "V2" для покупок в интернете и бесконтактной оплаты с помощью смартфона. Карту можно оформить мгновенно без визита в офис банка с помощью сервиса "Интернет-банк" или мобильного приложения VTB mBank.

Виртуальную карточку можно выпустить в белорусских или российских рублях, долларах США или евро. Для расчетов смартфоном ее достаточно сразу привязать к одному из платежных сервисов (Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay и Кошелёк Pay). Доступ к средствам, находящимся на счете, осуществляется круглосуточно, а оплачивать товары или услуги в интернете можно в любой точке мира. Плата за выпуск карточки и сервисное обслуживание счета не взимается.

"Цифровые карты все больше набирают популярность во всем мире, благодаря скорости выпуска и удобству использования. Мы предлагаем клиентам этот новый формат в рамках стратегии банка по цифровизации всех сервисов. Кроме того, они не требуют пластикового носителя и позволяют заботиться об экологии. "V2" – это полноценная банковская карточка в смартфоне и еще один наш технологичный финансовый продукт. Все платежи по карточке обеспечены технологией Visa Secure и совершенно безопасны", – отметила Лилия Петкевич, начальник управления развития розничного бизнеса.

Пополнять карточку "V2" можно бесплатно через систему "Расчет" или с другой карточки банка ВТБ (Беларусь) с помощью сервиса перевода денежных средств. Предусмотрена возможность бесплатного снятия наличных в офисе банка либо совершив перевод на другую карточку.

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