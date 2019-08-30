Банк ВТБ (Беларусь) объявил о начале программы лояльности для держателей карточек Visa

С 1 сентября 2019 года банк ВТБ (Беларусь) начинает программу лояльности "Каждый день с ВТБ и Visa". Участниками программы лояльности станут держатели банковских платежных карточек Visa, эмитированных ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) в рамках зарплатных проектов.

По условиям программы 2% от суммы безналичных операции с использованием зарплатной карточки Visa возвращается клиенту – держателю карточки в форме бонусных баллов в отношении 1 рубль –1 бонусный балл. Накопленные бонусные баллы можно будет обменять на сертификат для приобретения товаров/услуг у одного из партнеров банка.

Подробнее об условиях участия в программе лояльности можно узнать на сайте банка.

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