Банк ВТБ (Беларусь) организовал спортивный фестиваль "СпортФест ВТБ 3.0"

14 сентября на базе загородного клуба "Фестивальный" прошел третий спортивный праздник для сотрудников банка ВТБ (Беларусь) "СпортФест ВТБ 3.0".

В соревнованиях приняли участие около 260 работников банка из всех регионов страны. 8 команд соревновались в различных конкурсах, которые включали в себя прохождение экстремальной трассы "Вызов", веревочный городок, фестбол, стрельбу из пневматической винтовки, интеллектуальную игру, кулинарный конкурс, задания на восприятие и логику, эстафету и многое другое. Самой зрелищной частью соревнований стал заезд болидов, которые команды самостоятельно конструировали. Всего соревновательная программа включала около 15 дисциплин. По итогам состязаний три лучшие команды были награждены памятными медалями. Отдельно отмечены и награждены медалями участники команд, преодолевшие трассу "Вызов" - экстремальный бег с препятствиями.

"Профсоюзная организация банка проводит спортивные мероприятия для сотрудников на постоянной основе, но "СпортФест ВТБ" является самым масштабным - в нем может принять участие любой наш сотрудник. Такие соревнования довольно демократичны и не ограничивают любителей спорта жесткими требованиями к уровню физической подготовки – каждый мог выбрать любую активность по своим возможностям и на свой вкус. Подобные корпоративные состязания дарят участникам только положительные эмоции, ведь проводятся они с целью сплочения коллектива и укрепления взаимоотношений между сотрудниками",- отметила Татьяна Русальская, председатель первичной профсоюзной организации банка ВТБ (Беларусь).

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