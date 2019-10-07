Банк ВТБ (Беларусь) отметил 23-летие

7 октября ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) отметил 23 года со дня своего основания - в этот день в 1996 году был зарегистрирован белорусско-российский банк "Славнефтебанк", а также получена лицензия на совершение банковских операций.

"За 23 года банк достиг значительных результатов и входит в десятку крупнейших банков страны, является частью международной финансовой группы ВТБ. Мы предлагаем широкий спектр услуг для бизнеса и населения, внедряем и совершенствуем дистанционные сервисы, обеспечиваем возможность реализации крупных инвестиционных проектов, являемся гарантом надежности и стабильности для наших клиентов и партнеров. Банк реализует значительные культурные и благотворительные проекты, являясь социально ответственным брендом, работающим на благо всей страны и общества.

Сегодня мы ставим перед собой амбициозные цели и смело смотрим в будущее. Достижение высоких результатов возможно только благодаря сплоченной работе всей нашей команды, искренней преданности делу и сильному корпоративному духу", - отметил председатель правления банка Сергей Суслопаров.

Справочно: Банк ВТБ (Беларусь) входит в международную финансовую группу ВТБ. Уставный фонд – 117 562 020,00 (сто семнадцать миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи двадцать белорусских рублей), нормативный капитал – 258 728,6 тыс. белорусских рублей.

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