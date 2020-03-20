Банк ВТБ (Беларусь) подвел итоги рекламной игры "4 шага к мечте с ВТБ и Visa!"

12 марта состоялся розыгрыш призов третьего этапа, а также главного приза рекламной игры "4 шага к мечте с ВТБ и Visa!", организованной банком ВТБ (Беларусь) совместно с компанией Visa.
Рекламная игра проводилась для клиентов – держателей карточек Visa и состояла из трех этапов. Между участниками разыгрывались современные гаджеты (смартфоны, ноутбуки) и денежные сертификаты в 21vek.by. Клиенты, выполнившие условия всех этапов, участвовали в розыгрыше главного приза – 10 000 рублей.
Обладателем главного приза рекламной игры стал держатель платежной карточки банка ВТБ (Беларусь) из Минска.
19 марта главный приз, призы третьего этапа, а также памятные сувениры от банка были торжественно вручены победителям заместителем председателя правления.
Всего в ходе игры было разыграно 9 призов. Победителями стали клиенты – держатели зарплатных, платежных, кредитных карточек банка из Гомеля, Добруша, Минска, Мозыря и Светлогорска.