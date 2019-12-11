Банк ВТБ (Беларусь) представил новые депозиты для физических лиц

Клиенты банка ВТБ (Беларусь) могут оформить новый вклад для физических лиц в белорусских рублях "Гостеприимный". При этом пополнять вклад можно самостоятельно в банкоматах с функцией приема наличных денег или через системы "Интернет-банк" или "М-банкинг".

Срок размещения безотзывного вклада - 35 дней (8,20%), 65 дней (9,50%), 95 дней (9,60%), 190 дней (9,70%), 395 дней (12,50%), 732 дня (12,56%) и 1096 дней (12,56%).

Совершить первоначальный взнос необходимо в течение одного календарного дня с даты подписания договора. Периоды внесения дополнительных взносов составляют: на срок 395 дней - 25 календарных дней, на срок 732 дня - 360 календарных дней, на срок 1096 дней - 720 календарных дней. Весь срок действия депозита размеры процентных ставок являются фиксированными. Минимальная сумма первоначального взноса - 5 белорусских рублей.

Отзывный вклад "Гостеприимный" можно оформить на срок 95, 190, 395 дней. Весь срок действия депозита размер процентной ставки является фиксированным и составляет 6,84% годовых.

Оформить договор можно в мини-офисах банка в Минске (ТЦ "Момо" и ТРЦ "Экспобел") и в Барановичах (ТРК "Светиловский"). Подробнее об условиях оформления можно узнать по телефонам или на сайте банка.

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