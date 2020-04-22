Банк ВТБ (Беларусь) представил новый вклад в белорусских рублях "СуперСемь"

Банк ВТБ (Беларусь) запускает новый срочный безотзывной вклад в белорусских рублях "СуперСемь".

Главной особенностью продукта является выплата процентного дохода за каждые 7 календарных дней хранения средств на вкладе. Депозит можно оформить сроком на 210, 399, 735 или 1099 дней. Размер процентной ставки фиксированный и зависит от срока размещения средств.

"Теперь у клиентов нашего банка появилась возможность распоряжаться процентным доходом как минимум четыре раза в месяц. Минимальная сумма первоначального взноса составляет всего 20 белорусских рублей, при этом размер процентной ставки зависит от срока размещения вклада и может составить 13,1% годовых", - отметил Дмитрий Кмит, заместитель начальника управления развития розничного бизнеса банка ВТБ (Беларусь).

Подробную информацию об условиях можно узнать на сайте банка.

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