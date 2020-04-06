Банк ВТБ (Беларусь) представил онлайн-проект, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Банк ВТБ (Беларусь) запустил в социальных сетях онлайн-проект "Календарь Победы", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Календарь представляет собой цикл кратких исторических зарисовок в виде текстовых фронтовых сводок соответствующего месяца 1945 года от Советского информационного бюро.

"В год празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы запланировали ряд памятных мероприятий, первые из которых будут реализованы в наших группах в социальных сетях. Спустя многие годы праздник Победы по-прежнему является для каждого из нас символом воли и стойкости духа, и мы должны помнить о тех трагических событиях. Уверены, что наши проекты несут в себе историческую ценность и будут по-настоящему познавательными как для взрослых, так и для подрастающего поколения", – отметил Сергей Суслопаров, председатель правления банка ВТБ (Беларусь).

Также в официальных аккаунтах банка пользователи могут принять участие в интерактивной викторине, посвященной важным датам и событиям Великой Отечественной войны. Проект представлен в аккаунтах банка ВТБ (Беларусь) в Facebook, ВКонтакте и Instagram.

Размещение рекламы на БЕЛТА