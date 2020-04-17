Банк ВТБ (Беларусь) увеличил размер процентных ставок по вкладам в белорусских рублях

С 17 апреля текущего банк ВТБ (Беларусь) увеличил размер ставок по вновь принимаемым вкладам в белорусских рублях.

По договорам срочных безотзывных банковских вкладов (депозитов) в белорусских рублях "Доходный", "Дуэт в BYN", "Окно возможностей" и "Гостеприимный" на срок 395 дней ставка составит 13% годовых, на срок 732 дня – 13,1%.

По договорам срочного безотзывного депозита в белорусских рублях "ВТБ - Enter" на срок 395 дней ставка составит 13,1% годовых, на 732 дня – 13,2%.

Подробнее об условиях оформления можно узнать по телефонам или на сайте банка.

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