Банк ВТБ (Беларусь) увеличивает ставки по вкладам в белорусских рублях

ВТБ (Беларусь) предлагает безотзывные и отзывные вклады по повышенным ставкам в зависимости от программы и срока депозита. Максимальная ставка 12,4% доступна при размещении средств на безотзывном вкладе "ВТБ-Enter" на 395 дней и более.

По срочным безотзывным вкладам (депозитам) в белорусских рублях "Доходный" и "Дуэт в BYN" на срок 395 дней, 732 дня и 3 года ставка составит 12,2%.

В рамках срочного безотзывного вклада в белорусских рублях "Окно возможностей" и "Гостеприимный" на 35 дней ставка составит 8,5% годовых, на 65 дней - 8,75%, на 95 дней - 9%, на 190 дней - 10,1%, на 395 дней - 12,2%, на 732 дня - 12,2%, 3 года - 12,2%.

При размещении средств на срочном безотзывном депозите в белорусских рублях "ВТБ-Enter" на 35 дней ставка составит 8,50% годовых, на 65 дней - 8,75%, на 95 дней - 9%, на 190 дней - 10,1%, на 395 дней - 12,4%, на 732 дня - 12,4%, на 3 года - 12,4%.

По срочному отзывному депозиту в белорусских рублях "Окно возможностей" на 95, 190, 395 дней и 3 года доходность составит 7% годовых. Такая же ставка будет установлена по срочному отзывному вкладу в белорусских рублях "Гостеприимный" на 95, 190 и 395 дней.

"Банк уделяет особое внимание обеспечению привлекательных условий вкладов в национальной валюте. Традиционно размеры ставок по ним в ВТБ выше, чем по сбережениям в иностранной валюте. Именно поэтому депозиты в белорусских рублях пользуются у наших клиентов устойчивым спросом. Общий объем привлеченных срочных депозитов розничных клиентов в белорусских рублях на 31 марта увеличился более чем на 11% с начала текущего года", - комментирует Ольга Атапович, заместитель председателя правления банка.

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