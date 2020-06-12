Банк ВТБ (Беларусь) увеличивает ставки по вкладам в белорусских рублях

C 12 июня банк ВТБ (Беларусь) повышает размер ставок по вновь принимаемым вкладам в белорусских рублях. Разместить средства на более выгодных условиях теперь можно на депозитах "Окно возможностей", "Гостеприимный", "ВТБ-Enter" и "СуперСемь".

Наиболее заметный рост процентных ставок – сразу на 3,9 п.п. – произошел по отзывным вкладам "Окно возможностей" и "Гостеприимный" при оформлении сроком на 190 дней. Процентная ставка по ним составит 11,9% годовых.

По отзывным депозитам "Окно возможностей" на срок 95 дней, 395 дней и 3 года процентные ставки составят 8,7; 11,4 и 10,5% годовых соответственно. Размеры ставок по договорам срочного отзывного вклада "Гостеприимный" на 95 дней и 395 дней также составят соответственно 8,7 и 11,4%.

Ставки по срочным безотзывным вкладам "Окно возможностей", "Гостепримный", онлайн-вкладу "ВТБ-Enter" на срок 190 дней, а также вкладу "СуперСемь" на срок 210 дней составят 13% годовых.

"Банк ВТБ (Беларусь) предлагает широкую продуктовую депозитную линейку, условия по которой в сочетании с максимально конкурентными ставками позволяют обеспечить привлекательность для любого вкладчика. В зависимости от выбранного депозита клиент может получать проценты от одного до четырех раз в месяц, капитализировать свой доход или получать его на текущий счет, досрочно отозвать некоторые депозиты или заключить безотзывный депозит на выбранный срок. При этом оформить вклад можно дистанционно без посещения офиса банка", – отметил Дмитрий Кмит, заместитель начальника управления развития розничного бизнеса.

Размещение рекламы на БЕЛТА