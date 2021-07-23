Банк ВТБ наградил победителей первого розыгрыша рекламной игры "Мобильное лето с ВТБ и Visa"

21 июля в центральном офисе банка ВТБ (Беларусь) состоялось награждение победителей первого розыгрыша рекламной игры "Мобильное лето с ВТБ и Visa".

Обладателями денежных выигрышей, смартфона Apple iPhone 12 и электросамоката Yakama стали клиенты банка из Барани и Минска. Всего в розыгрыше участвовало более 1700 держателей карточек.

Рекламная игра "Мобильное лето с ВТБ и Visa" продолжается. Всего среди держателей карточек Visa банка ВТБ (Беларусь) будет разыграно 13 призов: смартфоны Apple iPhone 12, электросамокаты, а также денежные призы. Впереди еще 2 ежемесячных розыгрыша, а также розыгрыш главного приза – 10 000 белорусских рублей.

Для участия в игре необходимо оплачивать покупки карточкой Visa банка ВТБ (Беларусь) в сети Интернет – включая мобильное приложение VTB mBank и приложение "Колобайк".

Рекламная игра "Мобильное лето с ВТБ и Visa".

Период проведения — с 20.06.2021 по 28.09.2021 года.

Свидетельство о регистрации рекламной игры № 4020 от 14.06.2021 выдано МАРТ РБ.

Организатор – ООО "Яскрава", УНП 191548102.

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