Банки предупреждают о новой волне телефонных звонков от мошенников

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские банки предупреждают клиентов о новой волне телефонных звонков от мошенников, сообщает БЕЛТА.
"Обращаем ваше внимание, что в настоящее время идет массовый обзвон клиентов под видом сотрудников банка. Мошенники используют телефонные номера, похожие на официальные телефоны банка", - говорится в рассылке Приорбанка.
Чтобы похитить деньги клиента, мошенники стремятся получить личный номер паспорта, полный номер карточки или последние четыре цифры карточки, мобильные коды, которые приходят на телефон клиента.
При поступлении подозрительного звонка нужно прекратить разговор и перезвонить самостоятельно по официальному номеру телефона банка.
В МТБанке предупреждают, что ни в коем случае нельзя сообщать кому-либо реквизиты банковской платежной карточки, пароли и коды доступа, паспортные данные и другую конфиденциальную информацию. Сотрудники банка владеют всей необходимой информацией и не запрашивают персональные данные клиентов.-0-