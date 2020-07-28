Банковская карта с кешбэком на мобильную связь стала доступна для подключения по всей Беларуси

Банковская платежная карта "МТС Деньги" с кешбэком на мобильную связь стала доступна для подключения во всех регионах Беларуси. Оформить и получить карту можно бесплатно в любом собственном салоне связи МТС.

С помощью карты "МТС Деньги" можно оплачивать любые услуги и совершать покупки, в том числе в режиме онлайн. Счет карты синхронизирован с балансом номера мобильного телефона, что позволяет получать кешбэк в размере 2,5% на услуги связи. Состояние карт-счета владелец может отслеживать через приложение "МТС Деньги" или "Мой МТС". Кроме того, карта действует за рубежом и дает возможность пользоваться скидками, которые предусмотрены для владельцев Gold Mastercard.

Бесконтактная карта "МТС Деньги" - совместный проект компании МТС и Банка Дабрабыт.

Подключить карту можно бесплатно во всех собственных салонах связи компании МТС. Подробнее об услуге смотрите здесь.

Размещение рекламы на БЕЛТА