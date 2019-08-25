Банковские услуги доступны в 970 сельских отделениях "Белпочты"

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковские услуги доступны в 970 сельских отделениях почтовой связи (ОПС), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе РУП "Белпочта".

"Банковские услуги оказываются в 970 отделениях почтовой связи, расположенных в сельских населенных пунктах, где нет банков, а также в ОПС Минск-44 и во время эксперимента в 49 отделениях в Гомеле. Это составляет около 30% от общего количества объектов почтовой связи", - рассказали в пресс-службе.

Совместный проект "Белпочты" и Беларусбанка стартовал в январе текущего года. Сейчас в сельских отделениях оказываются такие банковские услуги, как, например, открытие вклада, оформление пакета документов для выдачи банковских платежных карт и получения кредита.

Наиболее востребованной является услуга по открытию срочного банковского вклада. В этом году через почту уже открыто 940 вкладов.

"Преимуществом оказания банковских услуг в отделениях почтовой связи является их приближенность к населению, проживающему в сельских населенных пунктах", - отметили в "Белпочте".-0-