8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковский процессинговый центр предупредил о новых схемах мошенничества на фоне COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БПЦ.

"В условиях угрозы распространения COVID-19 появляются новые приемы выманивания реквизитов карточек, персональных данных и просто денежных средств, основанные на манипуляции человеческими фобиями. Под видом легитимных благотворительных организаций по сбору средств на разработку вакцины против COVID-19 или оказание помощи заболевшим злоумышленники рассылают фишинговые сообщения для выманивания денежных средств", - отметили специалисты центра.

Банковский процессинговый центр напоминает о мерах безопасности, которые не позволят мошенникам ввести человека в заблуждение и завладеть его деньгами. Так, всегда нужно проверять информацию о благотворительной организации, от имени которой собираются средства. Стоит изучить информацию о деятельности благотворительной организации, какие мероприятия она проводит или проводила, какое участие она принимает в общественной жизни.

С осторожностью следует отнестись к людям, собирающим деньги в общественных местах.-0-