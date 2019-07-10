Банковский процессинговый центр предупреждает об интернет-мошенничестве

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковский процессинговый центр предупреждает о вредоносной рассылке якобы от имени центра, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт компании.

Банковский процессинговый центр напоминает, что не занимается банковской деятельностью и не направляет письма с какими-либо коммерческими предложениями на личные электронные адреса.

Рассылка от имени якобы Банковского процессингового центра с заманчивыми предложениями является попыткой злоумышленников выманить как можно больше конфиденциальной информации (включая номера банковских платежных карточек, логины и пароли от систем дистанционного банковского обслуживания и др.) или заразить устройство вредоносным программным обеспечением.

"В случае получение подобной рассылки ни в коем случае не открывайте вложенные файлы, сомнительные письма лучше сразу удалять из почтового ящика", - напомнили в Банковском процессинговом центре.-0-