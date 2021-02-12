Банковский процессинговый центр проведет техработы ночью 16 февраля

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковский процессинговый центр 16 февраля с 02.00 до 06.00 будет проводить плановые работы по модернизации одного из аппаратно-программных комплексов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт центра.

В указанное время возможны перерывы в обслуживании клиентов в части устройств, установленных в организациях торговли и сервиса, а также в пунктах выдачи наличных и приема платежей, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.-0-