13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковский процессинговый центр реализовал сервис "Безбумажный ПИН", который обеспечивает вычисление ПИН-кода и его доставку держателю карточки с помощью SMS, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Банковского процессингового центра.

Успешная опытно-промышленная эксплуатация сервиса завершена 9 сентября с пилотным банком - ОАО "АСБ Беларусбанк".

Технологическое решение сервиса "Безбумажный ПИН" разработано Банковским процессинговым центром в соответствии с требованиями по безопасности стандарта Payment Card Industry (PCI).

"Использование банками сервиса позволит им оптимизировать бизнес-процессы по выдаче карточек и ПИН-конвертов и сократить операционные расходы, связанные с изготовлением, доставкой, хранением и выдачей бумажного конверта с ПИН-кодом, а также предоставить держателям карточек современную удобную технологию", - прокомментировала и.о. гендиректора Банковского процессингового центра Елена Одиноченко.

Банковский процессинговый центр оказывает услуги 11 банкам страны и рассчитывает на совместное с ними внедрение нового сервиса.-0-