Банных дел мастера из пяти стран соберутся на "Большой бард-рыбалке"

10 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Банный праздник "Лазенькі-2019", который проходит во время Х Международного музыкального фестиваля "Большая бард-рыбалка" 26-27 июля, соберет мастеров бани из пяти стран: Беларуси, России, Украины, Литвы и Латвии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в оргкомитете мероприятия.

"Такая широкая география и масштабный формат банного праздника впервые представят на бард-рыбалке, - отметил его организатор и руководитель первой банной школы Беларуси "Пар Мороза" Геннадий Мороз. - В этом году мы решили еще и объединить два основных направления, которые тесно взаимосвязаны между собой, - парение и массаж. У нас соберутся ведущие мастера этих движений. На большой банной поляне будет представлено более десятка мобильных бань и различные школы парения и массажа".

Желающих познать суть банных процедур и технологий ожидают лекции, мастер-классы и яркие театрализованные показательные выступления. Здесь расскажут о гармонизации рабочего пространства, познакомят с основами классического парения, косметологией в бане, особенностями организации детской и женской бань, научат правильно вязать веники. Участники праздника узнают о вариантах использования эфирных масел, приготовлении скрабов на основе трав, цветов, глин и других натуральных компонентов.

Международный спортивно-оздоровительный центр "Маговей" (Минск) представит программу "Ладка вибрационно-звуковым веником", организаторы банной поляны проведут конкурс-смотр скрабов для бани и различные практикумы по парению. А почерпнуть энергию поможет зарядка по русской оздоровительной системе "Белояр". С утра и до позднего вечера также будут проводиться парения мастерами в банях, на которые уже ведется запись, поскольку желающих очень много.

Большая бард-рыбалка" стартовала в 2010 году и стала визиткой музыкально-фестивальной жизни Могилевской области. За 9 лет форум посетили более 15 тыс. зрителей, музыкантов и артистов из 14 стран: Беларуси, России, Украины, Молдовы, Польши, Словакии, Германии, Чехии, Израиля, США, Литвы, Латвии, Италии, Болгарии.

Генеральный партнер проекта - ОАО "Могилевский мясокомбинат", официальный партнер - булочно-кондитерская компания "Домочай", информационные партнеры - БЕЛТА, "СБ. Беларусь сегодня", "Альфа Радио", телеканал СТВ, телерадиокомпания "Могилев" и информационное агентство "Могилевские ведомости".-0-