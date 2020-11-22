Барсуков: порядок в Минске будет наведен

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядок в Минске будет наведен, на то и существует власть. А несогласным пора успокоиться. Об этом в эфире программы "Неделя" на канале СТВ заявил помощник Президента - инспектор по Минску Александр Барсуков, сообщает БЕЛТА.

"Люди начинают понимать: а дальше что? к чему мы придем?" - задается вопросом помощник Президента.

В 1980-е годы взвод, в котором служил Александр Барсуков, нес службу по охране общественного порядка на перевалах в Нагорном Карабахе - военные контролировали, чтобы между населением не было серьезных стычек. Но сегодняшняя ситуация, по его мнению, показала, как легко снова разжечь конфликт и как потом тяжело все успокоить. "Взбудоражили буквально за короткий промежуток времени. И начался межнациональный конфликт. Люди уже породнились каким-то образом, все переплелось - и тут по живому начали резать", - высказался о событиях за границей Александр Барсуков. Также он привел пример соседней Украины и призвал учиться на чужих ошибках, а не на своих.

Александр Барсуков также подверг сомнению демократичность подходов в Европе. "Легко со стороны наблюдать и давать оценку кому-то. Посмотрите, пожалуйста, на себя", - посоветовал он.

При этом он считает правильным предлагаемые в том числе в Европе проекты по внесению запрета на видеосъемку полицейских при исполнении. "Я думаю, это правильно. Потому что люди находятся при исполнении служебных обязанностей. Они государевы люди. Если сегодня не будет полиции - не будет и государства. Я сейчас про Францию", - добавил он. Создание образа врага народа - это неправильно.

"Вы на улицу не выйдете вообще, будете бояться, короткими перебежками бегать. Что, вернетесь в старые времена, как в 1990-е было?" - нарисовал альтернативу для Беларуси инспектор по Минску. В дополнение, относительно задержаний на несанкционированных мероприятиях в столице, он привел цифру: 68 ранее судимых. "Как это понимать? Вернуть 1990-е, эту вакханалию?" - сказал Александр Барсуков.

Для молодого поколения, которое не застало тех времен, полезно было бы поговорить об этом с родителями, уверен бывший милиционер. И предложил поменьше сидеть в интернете, а больше выходить на улицу и доверять своим глазам: "Тихо, спокойно. Да, где-то группа собралась, 700-800 человек, прошлись. И все. Так вот отойдите от этой улицы - тишина. Люди работают, предприятия работают, студенты учатся, на улице порядок".

Александр Барсуков отметил, что по разным каналам от минчан поступает много обращений с просьбой навести порядок в городе. "Правильно сделал глава государства - дал неделю на наведение порядка, - добавил он. - Если не понимают по-хорошему, на то и власть, чтобы употребить власть. Посмотрите, как раскачивают ситуацию. Троллейбусы выходят из парка - разбрасывают шипы. Они дальше не пойдут, людям надо стоять на остановке и ждать, не могут ехать на работу, с работы. Власть плоха оказывается. Но почему? Создаются специальные условия. Вода перестала течь - власть виновата. Вы подумайте, как логично все складывается".

В заключение он пообещал сделать все возможное, чтобы не омрачить людям приближающийся праздник - Новый год.-0-