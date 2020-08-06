Барсуков: правоохранители не допустят беспорядков, для этого у них есть все средства

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Происходящее сейчас - это часть политической технологии, направленной на расшатывание и дестабилизацию ситуации в нашей стране. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков, сообщает БЕЛТА.

"Нынешняя избирательная кампания проходит в напряженных условиях. Во время проведения санкционированных и в том числе несанкционированных мероприятий нередко звучат призывы к подрыву стабильности и независимости Беларуси. Происходящее сейчас - это часть политической технологии, которая направлена на расшатывание и дестабилизацию ситуации в стране. Мы предупреждаем организаторов несанкционированных массовых мероприятий о персональной ответственности за их поведение и все негативные последствия", - сказал Александр Барсуков.

"Просим граждан не участвовать в несанкционированных акциях и напоминаем об ответственности за нарушение законодательства. Участники таких мероприятий должны понимать: провоцируя органы правопорядка на принятие превентивных и в том числе силовых мер, они ставят под угрозу безопасность обычных граждан, оказавшихся в эпицентре событий", - отметил замминистра.

Александр Барсуков подчеркнул, что правоохранители не допустят беспорядков, для этого у них есть все средства. "Мы не допустим хаоса, не позволим устраивать беспорядки на улицах. Поверьте, у нас достаточно сил и средств, чтобы противостоять тем, кто не желает соблюдать закон страны. Сотрудники милиции обязаны применять к нарушителям меры, прямо предусмотренные законом, это их долг", - констатировал Александр Барсуков.

"Призываю сделать свой выбор цивилизованно, без хаоса и беспорядков, уважая мнения других людей и тех, кто стоит на страже закона", - заключил он.-0-