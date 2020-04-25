Барташевич: в год 75-летия Победы важно посетить и благоустроить памятные места

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госстандарт принял участие в республиканском субботнике, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Заместитель председателя Госстандарта Дмитрий Барташевич провел день республиканского субботника в Вилейском районе Минской области, на своей малой родине. Он принял участие в благоустройстве памятного знака, установленного в деревне Глинное, и прилегающей территории. Камень-глыба напоминает о трагедии, которая произошла в этих местах зимой 1943 года. Фашистские захватчики заживо сожгли в доме ушедшей в партизаны семьи около 300 советских людей. Точное их количество и имена неизвестны.

"Этот год знаменательный, год 75-летия Великой Победы. Поэтому очень важно посетить и благоустроить памятные места, связанные с событиями Великой Отечественной войны, - считает Дмитрий Барташевич. - И в особенности те, которые расположены почти в каждой белорусской деревне или поселке и незаметны издалека. Они говорят о многочисленных трагедиях, произошедших на нашей земле, память о которых мы должны хранить и передавать будущим поколениям".

В субботнике также приняли участие заместитель председателя Вилейского районного исполнительного комитета по социальной сфере Светлана Деруго, специалисты Молодечненского центра стандартизации, метрологии и сертификации и инспекции Госстандарта по Минской области и Минску. К памятному знаку от коллектива Госстандарта к 75-летию Великой Победы был возложен венок.

Сегодня также была благоустроена территория памятника воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в агрогородке Засулье Столбцовского района, на малой родине председателя Госстандарта Валентина Татарицкого. В прошлом году благодаря совместной работе Госстандарта, местной власти, педагогов и учаеников Засульской средней школы были обновлены постаменты памятника, заменено и окрашено ограждение, уложена тротуарная плитка.

В этом году при участии Госстандарта неподалеку благоустроен дендропарк: комитет помог приобрести ограждения, скамейки и другой инвентарь для благоустройства. В этом парке местные жители и гости смогут провести свое свободное время на свежем воздухе с пользой для здоровья, а учителя Засульской средней школы смогут бывать здесь вместе с учениками на занятиях ботаникой.-0-