Башаров мечтает сыграть в хоккей с Лукашенко

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В программе "Скажинемолчи" на телеканале "Беларусь 1" Марат Башаров выразил желание встретиться с Президентом Беларуси Александром Лукашенко на льду, сообщает БЕЛТА.

Рассказывая о своих хобби, известный российский актер и телеведущий Марат Башаров отметил, что много чем увлекается, например, любит рыбачить. Также Башаров сообщил, что ранее занимался хоккеем, играет и сейчас. И при этом мечтает выйти на лед с белорусским Президентом. "У меня большая мечта - сыграть с Александром Григорьевичем в хоккей. Александр Григорьевич, я не подведу!" - сказал Марат Башаров.-0-