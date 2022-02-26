Басков: не может быть успешной страна без личного вклада каждого в общий результат

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие в референдуме - возможность проголосовать "за" и пойти в наше общее будущее вместе. Об этом БЕЛТА заявил член Совета Республики Дмитрий Басков.

"Я был приятно удивлен тем, насколько было огромно количество людей, предлагавших правки и выражавших заинтересованность в подготовке изменений и дополнений Конституции. Ее обсуждение стало поистине национальным проектом. Белорусы понимают: для того, чтобы наша страна продолжала свое устойчивое развитие, необходимы конституционные реформы. Это естественный процесс, а не возникшая из ниоткуда идея или, не дай бог, удовлетворение чьих-либо требований, - сказал Дмитрий Басков. - Действующая Конституция принималась в период становления совсем молодого государства и позволила нам достичь определенной динамики. За это время в целом ряде стран бывшего СССР неоднократно проводились конституционные референдумы. За 30 лет и в Беларуси поменялось многое, теперь нужно думать о будущем".

По словам сенатора, для него Конституция - это цельный документ, каждый из ее пунктов направлен на обеспечение возможности устойчивого развития нашей страны. "Обновленная Конституция ориентирует гражданина на партнерские отношения с государством и повышение своей ответственности: ведь "республика" в переводе с латыни означает "общее дело", а Республика Беларусь, ее суверенитет, стабильное развитие - наше общее дело. Не может быть успешной страна без личного вклада каждого в общий результат. И такой подход отражает готовность гражданина нести ответственность за себя лично, за свое здоровье, за свою семью", - отметил он.

Дмитрий Басков подчеркнул: "Лично для меня референдум и участие в таком значимом политическом событии очень важны. В проекте обновленной Конституции много внимания уделено сохранению традиций и семейных ценностей. И одной из таких традиций как раз и было активное участие белорусов в судьбе своей страны. Для белорусов, как и для всех жителей постсоветского пространства, участие в выборах всегда ассоциировалось с настоящим праздником: когда мы вместе шли на участки для голосования, встречали там друзей и соседей, вместе решали насущные вопросы, в конце концов, проводили время с семьей. И сейчас для меня, как и для миллионов белорусов, это возможность проголосовать "за" и пойти в наше общее будущее вместе".-0-