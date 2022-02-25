Басков: обновление Конституции - жизненная необходимость, чтобы идти в ногу со временем

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялась встреча заместителя председателя Постоянной комиссии Совета Республики Дмитрия Баскова со студентами Белорусского государственного университета физической культуры. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Совета Республики.

Встреча прошла в рамках дискуссионной площадки "Беларусь будущего", инициированной Молодежным парламентом при Национальном собрании Республики Беларусь.

"Конституция, принятая в 1994 году, по сути, готовилась для того молодого государства, которое только начинало свой путь. Тогда она была актуальна. Но время диктует изменения в Основной закон. И те поправки, которые предлагаются белорусам, действительно актуальны. На мой взгляд, это жизненная необходимость, чтобы идти в ногу со временем", - отметил сенатор.

По мнению председателя Молодежного парламента Егора Макаревича, каждому белорусу важно проявить свою гражданскую позицию и выбрать уверенное будущее своего государства, придя на республиканский референдум.

"Проект обновленной Конституции - документ будущего. По нему жить не только нам, но и нашим детям. Чем ближе мы подходим к логическому завершению конституционной реформы, тем больше фейков видим в интернете. К сожалению, молодые люди могут воспринимать эту информацию за чистую монету, поэтому важно принимать решения полагаясь на собственный ум, а не призывы из интернета", - подчеркнул молодежный лидер.

Участники встречи также затронули вопросы спорта и физической культуры, которые развиваются в Беларуси, благодаря целенаправленной государственной политике.

Примером еще большей доступности спорта для всех граждан Дмитрий Басков привел реализуемый с прошлого сезона в Брестской области пилотный проект "Хоккей идет к детям": "Благодаря этой инициативе ребята первоклассники в небольших городах - Ивацевичах, Пружанах и Лунинце - независимо от того, планирует ли он заниматься хоккеем или нет, становятся на лед".

"По сути благодаря такому подходу, мы начинаем взращивать если не спортсменов, то болельщиков хоккея", - поделился член Совета Республики.

Среди приглашенных на встречу студентов были и хоккеисты. Поэтому вопросов про данный вид спорта звучало много. Например, получит ли в стране развитие хоккей 3х3, который предлагают включить в программу Олимпийских игр. Дмитрий Басков не исключил эту возможность: "На самом деле 3х3 - это интересно, зрелищно, динамично. В мировом хоккее прослеживается тенденция на уменьшение размеров площадок, и если это произойдет еще раз, то зритель получит еще больше удовольствия. Я видел любительские турниры по хоккею 3х3, к нам приезжали представители из России и предлагали открыть Федерацию. Но пока мы только идем к этому".

В завершение встречи спикеры обратили внимание студентов на важность постоянного анализа информации, получаемой из социальных сетей, и ориентировали молодых людей на необходимость принятия взвешенных решений, касающихся их будущего и будущего Беларуси.-0-