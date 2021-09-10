Бастрыкин: следователи Беларуси и России стремятся к общей победе над преступностью

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи Беларуси и России стремятся к общей победе над преступностью. Об этом сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Бастрыкин отметил, что следователи обеих стран сегодня сталкиваются с новыми вызовами, ведь ситуация постоянно меняется, появляются новые виды преступности, в том числе экстремизм и терроризм. Дает о себе знать и "афганский синдром": возросли потоки беженцев и контрабанды наркотиков. Это чувствуют и в России, и в Беларуси.

"Именно поэтому мы сегодня будем подписывать новые протоколы о сотрудничестве между нашими следственными комитетами. Во имя нашей общей победы, которую мы должны обеспечить на фронте борьбы с преступностью", - заявил председатель СК России.-0-