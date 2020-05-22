Батальон химзащиты начал дезинфекцию на БЕЛАЗе

22 мая, Жодино /Корр. БЕЛТА/. Сводный батальон радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил начал дезинфекцию территории и помещений ОАО "БЕЛАЗ", передает корреспондент БЕЛТА.

Согласно приказу министра обороны, батальон проводит дезинфекцию в интересах БЕЛАЗа 22-23 мая. Используются вооружение и средства РХБ защиты, включая аппараты высокого давления и парогенераторы. В цехах в это время работников нет.

Старший офицер штаба управления РХБЗ Дмитрий Дорошенко рассказал, что для обработки применяются специальные рецептуры с хлором, а на месте работают опытные специалисты. "Личный состав - это представители 8-й бригады РХБЗ и 602-й базы ремонта и хранения (офицеры, прапорщики, военнослужащие срочной службы). На данном объекте задействованы 40 человек", - проинформировал он.

БЕЛАЗ на сегодня самый масштабный объект, где работал батальон. Здесь обработают около 400 тыс. кв.м. "На предприятии разработан комплекс мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций. Сегодня и завтра по плану с участием представителей Минобороны проводим дезинфекцию цехов, гардеробных и мест общего пользования, где максимально присутствует персонал. Благодарю Минобороны за то, что поддержало нашу инициативу, - сказал заместитель генерального директора БЕЛАЗа Станислав Якубович. - Самое важное и ценное на предприятии - это люди. Важно, чтобы их труд был безопасным".

Заместитель гендиректора отметил, что на предприятии выдаются средства защиты, обеззараживающие растворы. Дезинфекция - один из элементов обеспечения безопасности. БЕЛАЗ сейчас работает стабильно. "Люди сами очень ответственно относятся к соблюдению правил и норм, плюс те мероприятия, которые проводятся администрацией комплексно", - добавил Станислав Якубович.

Всего с 21 апреля силами сводного батальона проведена дезинфекция на 71 объекте учреждений здравоохранения, на девяти объектах образования, трех объектах учреждений труда и социальной защиты, 12 объектах МВД, а также в Вооруженных Силах. Общая площадь - более 743 тыс. кв.км. Обработано 317 машин скорой помощи.-0-