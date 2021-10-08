Батура: Беларусь и Россию связывают стратегическое партнерство и тесные кооперационные связи

8 октября, Жодино /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россию связывают стратегическое партнерство и тесные кооперационные связи. Об этом заявил председатель правления Белорусской общественной организации "Породненные города", председатель совета старейшин при Президиуме Совета Республики Борис Батура на открытии 10-й встречи городов-побратимов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"У белорусов и россиян есть что отстаивать вместе, есть над чем и ради чего работать вместе, и это вместе - залог наших успехов, - отметил он. - Наши страны связывают стратегическое партнерство, союзнические отношения, тесные кооперационные связи. У нас схожий путь развития, общая задача: обеспечение мирного и демократического развития наших народов, устойчивого социально-экономического развития".

По итогам пандемийного 2020 года товарооборот между Беларусью и Россией составил $29,5 млрд. При этом экспорт в Россию составил $13,1 млрд, импорт из России - $16,4 млрд. Наши страны сотрудничают практически во всех сферах и отраслях, налажено хорошее межрегиональное взаимодействие. За 6 месяцев этого года показатели еще убедительнее: экспорт составил $7 млрд 390 млн, импорт - $10 млрд 438 млн. Товарооборот достиг $17 млрд 828 млн.

"Мы видим, какое большое значение нашему союзу придают президенты двух стран. И это также нас связывает и обязывает к взаимодействию во всех сферах, - обратил внимание Борис Батура. - Но нас еще больше связывают генетическое родство, наши корни и судьбы".

По его словам, сегодня - время серьезных испытаний для всего цивилизованного мира. "Но история дает нашему побратимскому движению шанс, поддерживая друг друга, объединяя возможности, стать сильнее, - продолжил председатель правления Белорусской общественной организации "Породненные города".

"Тема, предложенная участникам данной встречи для обсуждения, как всегда, инклюзивная, как и ваша работа на местах. Мы надеемся, что на секциях во время обсуждения вы не просто поделитесь опытом, но и предложите новые, интересные подходы в совместной работе с учетом современных вызовов и рисков", - подчеркнул Борис Батура.-0-

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