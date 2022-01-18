Батура переизбран председателем "Породненных городов"

18 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Борис Батура переизбран на должность председателя правления Белорусской общественной организации "Породненные города", сообщает БЕЛТА.

Такое решение было принято на отчетно-выборном собрании данной организации, в ходе которого была проанализирована работа за два предыдущих года и избран новый состав правления.

В настоящее время в Белорусскую общественную организацию "Породненные города" входят представители 35 городов Беларуси из шести областей страны и города Минска.

Как отмечалось на встрече, с учетом пандемии данный период - не самый плодотворный за все годы деятельности организации. Из двух запланированных удалось провести только одну встречу - городов-побратимов Беларуси и России.

10-я встреча городов-побратимов Беларуси и России состоялась 8-9 октября в Жодино. Участие в ней приняло 52 города - 21 белорусский и 31 российский. Приветствие участникам встречи направил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Участники обсуждали тему "Побратимство как важный потенциал укрепления Союзного государства Беларуси и России и единства народов".

В числе тех, кто работает активно в Белорусской общественной организации "Породненные города" - Гродно и Брест. К примеру, у Бреста установлены побратимские отношения с 34 городами из 15 стран мира. Наибольшее количество из них - в России. Так, в мероприятиях, посвященных Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, которые проводились в Бресте, приняло участие более 60 делегаций, большинство из которых российские.

Активно работает и Новополоцкий исполком. Город имеет 20 побратимов в разных странах, большинство из них в России. В реализации планов межрегионального сотрудничества особое внимание уделяется сохранению и развитию экономических связей, привлечению инвесторов в реализацию перспективных высокотехнологичных проектов. Несмотря на пандемийные ограничения, Новополоцк принял участие в Неделе дружественного сотрудничества с КНР, в праздновании дней городов Кстово и Электросталь, организации городского молодежного форума с участием делегаций городов-побратимов, в онлайн- конференциях.

Кроме того, Бобруйский горисполком имеет договоры о побратимстве и партнерстве с 32 городами ближнего и дальнего зарубежья, в том числе заключены новые в 2021 году - с двумя городами России и городом Ноф-ха-Галиль (Израиль). В пандемийный 2021 год Бобруйску и его побратимам в России удалось организовать ярмарки-продажи товаров, которые производятся в Бобруйске. С учетом пандемийных ограничений город активно использовал такие форматы общения с побратимами, как телемосты, бизнес-встречи в формате онлайн.

Продолжает активную работу по укреплению международного сотрудничества и Жодинский горисполком. В настоящее время у Жодино подписано 18 договоров о побратимстве и сотрудничестве: Россия - 6, страны Европы - 8, Азия - 3, СНГ - 1. Взаимодействие между Жодино и партнерами сконцентрировано на углублении экономических, инновационных производственных, научных и культурно-образовательных программ. К примеру, успешно организуются с городами России международный фестиваль "Молодежь Беларуси и России - в XXI век вместе", "Золотые таланты содружества", конкурсы компьютерного творчества, бизнес-форумы.

В рамках "Породненных городов" стабильно работает по укреплению международного сотрудничества и Пинский горисполком (13 договоров о сотрудничестве и побратимстве).

Беларусь традиционно имеет наибольшее количество городов-побратимов в России, Польше, Болгарии, Латвии, Германии, Украине.-0-