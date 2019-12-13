Батутные центры становятся одними из главных мест получения детских травм - медики

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Батутные центры становятся одними из главных мест получения детских травм. Это вызывает серьезную озабоченность у медиков, заявил сегодня журналистам врач-травматолог-ортопед РНПЦ травматологии и ортопедии Андрей Ярошевич, сообщает БЕЛТА.

По мнению специалистов, проблема в том, что владельцы батутных центров уделяют недостаточно внимания технике безопасности. "К нам постоянно привозят детей из батутных центров с переломами позвоночников, конечностей и другими травмами", - констатировал Андрей Ярошевич.

Медик отметил, что физическая форма современных детей заметно отличается от той, что была у их сверстников раньше. Они не умеют правильно падать и группироваться. Из-за этого возникает повышенный риск получения компрессионных травм позвоночника. По словам главного внештатного детского травматолога-ортопеда Министерства здравоохранения Дмитрия Тесакова, после открытия батутных центров в столичные больницы начало поступать большое число детей с такими травмами.-0-