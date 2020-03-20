20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Базовая арендная величина в Беларуси с 1 апреля увеличится до Br17,85. Такое решение закреплено постановлением Совета Министров от 20 марта 2020 года №162, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

На данный момент базовая арендная величина составляет Br16,9. До этого она менялась 1 апреля 2019 года.

Базовая арендная величина используется при расчетах арендной платы при аренде площадей, которые находятся в государственной собственности. Это применимо к собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50% акций (долей) находится в собственности Беларуси или ее административно-территориальных единиц, а также капитальным строениям (зданиям, сооружениям), изолированным помещениям, машино-местам, их частям, включая капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения, их части на рынках и в торговых центрах.-0-