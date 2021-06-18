Базовый лагерь условного формирования уничтожили десантники на учении "Славянское братство"

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе активной фазы международного российско-белорусско-сербского тактического учения "Славянское братство - 2021" славянский десант уничтожил базовый лагерь условного незаконного вооруженного формирования и освободил заложников. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Славянский десант действовал на участке полигона Раевский с имитацией реальной обстановки. В ходе контратак и наступательных действий десантники широко использовали технические и огневые преимущества приданных и поддерживающих подразделений на незнакомых участках горной местности.

За действиями коалиционной тактической группы наблюдали заместитель командующего Воздушно-десантными войсками Российской Федерации по миротворческим операциям и КСОР генерал-лейтенант Андрей Холзаков, руководитель учения заместитель начальника штаба Воздушно-десантных войск России генерал-майор Николай Чобан, начальник штаба - первый заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь полковник Владимир Белый.-0-