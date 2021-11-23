Бегун: беженцы не обращались к белорусской стороне за предоставлением убежища

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беженцы не обращались к белорусской стороне за предоставлением убежища, заявил журналистам начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Лица, которые в настоящее время находятся на белорусско-польской границе, в компетентные органы Беларуси с ходатайством о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты не обращались", - сказал Алексей Бегун.

По его словам, находящиеся на белорусско-польской границе беженцы "настоятельно желают выехать в страны Европейского союза". "Поэтому на все предложения по возвращению на родину они пока не соглашаются", - отметил начальник департамента.-0-