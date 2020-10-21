Бегун: мигрантов из Украины по-прежнему привлекает стабильность на территории Беларуси

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мигрантов из Украины по-прежнему привлекает стабильность на территории Беларуси, заявил журналистам начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы констатируем тот факт, что по-прежнему граждане Украины занимают первое место в пуле прибывающих лиц, которые ходатайствуют о предоставлении статуса беженца наряду с гражданами Сирии, Йемена и других государств, где действует так называемый спящий, или вооруженный, конфликт, - сказал Алексей Бегун. - Украинцы по-прежнему въезжают, получают разрешение на работу и постоянное проживание. Мы констатируем, что их привлекают стабильность на территории нашего государства, определенные условия для проживания, те подъемные, которые мы им выплачиваем в случае переезда и получения разрешения на постоянное проживание".

Вместе с тем начальник департамента отметил, что пандемия и ограничения, связанные с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства и выездом граждан других государств, повлияли на миграционные потоки, которые проходят через территорию Беларуси. "Только на примере граждан Украины количество таких лиц, прибывающих на территорию нашего государства, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшилось примерно в два раза. Но это в первую очередь связано с ограничительными мерами, полным закрытием границ в течение определенного периода. Вместе с тем это не повлияло на традиционное число граждан Украины (около 500), которые обратились в компетентные органы Беларуси с ходатайством о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты", - рассказал он.

По словам Алексея Бегуна, в настоящее время более 3 тыс. 850 граждан Украины имеют на территории Беларуси дополнительную защиту, также некоторым из них предоставлен статус беженца. "Касательно этой категории лиц необходимо отметить, что 2/3 являются лицами трудоспособного возраста и работают на территории Беларуси, 12% граждан находятся в отпуске по уходу за ребенком, многие украинцы, которые получили дополнительную защиту, родили в Беларуси детей и достаточно интенсивно интегрированы в общество", - подчеркнул он.

Украинцы по-прежнему въезжают на территорию Беларуси, получают разрешение на работу и постоянное проживание. "Мы не говорим про 30 тыс. граждан этой категории, которые проживают в Беларуси и получили вид на жительство или гражданство, - добавил начальник департамента. - Когда там был вооруженный конфликт, был пик прибытия граждан Украины. По цифрам представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Беларусь в течение короткого периода приняла на своей территории более 160 тыс. граждан Украины. Часть их прошла процедуру натурализации, часть получила разрешение на постоянное проживание, часть просто получила временное убежище и после нормализации ситуации вернулась в государство гражданской принадлежности или переехала в третьи страны. Сейчас такого пика нет", - заключил он.-0-