Бегун: мы помогли переселенцам из Украины в первую волну конфликта, готовы и сейчас

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы помогли переселенцам из Украины в первую волну конфликта, готовы и сейчас. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА начальник Департамента по гражданству и миграции МВД полковник милиции Алексей Бегун.

"Инфраструктура и компетентные органы Беларуси готовы для того, чтобы оказать содействие лицам, которые будут прибывать на территорию Беларуси в поисках места жительства, статуса беженца или дополнительной защиты", - сказал Алексей Бегун.

Начальник департамента отметил: "В первую волну через Беларусь прошли более 160 тыс. граждан Украины. Сейчас будем надеяться, что такого массового исхода не будет". Он также добавил, что свыше 30 тыс. украинцев имеют в Беларуси вид на жительство и временное проживание".-0-