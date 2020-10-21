Бегун рассказал о белорусах, выехавших на трудоустройство в Украину, Польшу и страны Балтии

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун рассказал о белорусах, выехавших в целью трудоустройства в Украину, Польшу и страны Балтии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы мониторим эту ситуацию, отслеживаем передвижение наших граждан через внешний контур, учитываем, что ряд государств предоставили для белорусских граждан режим определенных преференций. Но считаем, что ситуация не критичная и не наносит серьезного ущерба национальной безопасности. Мы не чувствуем значительной утраты трудовых национальных ресурсов", - рассказал Алексей Бегун.

По его словам, в Украину с сентября уехали около 3 тыс. человек. "Мы сделали разбивку по всем категориям граждан, учли, сколько несовершеннолетних, пенсионеров, неработающих. На территорию Польши был самый большой въезд - около 10 тыс. человек. Латвия и Литва - гораздо меньше. Образно говоря, не более 500 человек выехали в эти две страны, - отметил начальник департамента. - И здесь нужно учитывать, почему люди не возвращаются. В том числе это условия карантина, которые установлены странами. Поэтому миграционная тенденция будет видна по итогам квартала и вообще шести месяцев".

Алексей Бегун уверен, что в своем большинстве это трудовая миграция. "Часть из них выезжает как работающие лица. Думаю, это не безвозвратная, это трудовая миграция. Понятно, что украинцы предоставили определенные преференции айтишникам, поляки до сих пор предоставляют преференции в отношении работающих белорусов, которые в упрощенном порядке привлекаются для трудовой деятельности и выезжают на работу", - сказал он.

Начальник департамента подчеркнул, что нельзя говорить, что определенные события в стране спровоцировали выезд белорусских граждан. "Может, определенные лица, которые ставили своей целью уже достаточно давно переехать на ПМЖ в другие страны, использовали этот внутриполитический кризис для того, чтобы обратиться с ходатайством в компетентные органы Литвы или Польши о предоставлении статуса беженца, и очень часто создавали так называемую информационную картинку, чтобы подтвердить, что являются жертвами за свои политические взгляды на территории Беларуси", - заключил он.-0-

Бегун: мигрантов из Украины по-прежнему привлекает стабильность на территории Беларуси По словам Алексея Бегуна, в настоящее время более 3 тыс. 850 граждан Украины имеют на территории Беларуси дополнительную защиту, также некоторым из них предоставлен статус беженца.