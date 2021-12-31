Бегун: украинцы благодарны Президенту за оперативное решение вопроса о приеме их в белорусское гражданство

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинцы благодарны Президенту Беларуси Александру Лукашенко за оперативное решение вопроса о приеме их в белорусское гражданство, заявил корреспонденту БЕЛТА начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, комментируя указ Президента №515 "О приеме в гражданство Республики Беларусь".

"Это очередной указ Президента, который идет в развитие его поручения об оперативном приеме в гражданство Республики Беларусь граждан Украины, постоянно проживающих на территории Беларуси. Органы внутренних дел оперативно оформляют документы для рассмотрения Комиссией по вопросам гражданства при Президенте Республики Беларусь, которая недавно состоялась и одобрила все ходатайства граждан Украины. Работа по этому поручению будет продолжена", - сказал Алексей Бегун.

По его словам, украинцы благодарны Президенту Беларуси за оперативное решение вопроса о приеме их в белорусское гражданство.

Алексей Бегун подчеркнул: Беларусь всегда открыта для добропорядочных граждан, для людей, соблюдающих законодательство. "И в последующем, если они подают ходатайство на гражданство, то их ходатайство, как правило, удовлетворяется", - добавил начальник департамента.

Александр Лукашенко сегодня подписал указ №515 "О приеме в гражданство Республики Беларусь", в соответствии с которым в белорусское гражданство приняты 380 граждан Украины. Большинство из них прибыли семьями, а у многих здесь уже родились дети. Так, удовлетворены ходатайства 37 семей с детьми, в том числе многодетных. Таким образом, продолжается реализация поручения главы государства, данного 9 августа 2021 года во время "Большого разговора с Президентом". С этого времени приняты в гражданство 1076 украинцев. В первую очередь это люди, прибывшие из Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, по информации МВД, в ходе выполнения поручения Президента 1234 гражданина Украины приобрели белорусское гражданство в упрощенном порядке.

В общей сложности после "Большого разговора с Президентом" более 2,3 тыс. человек, прибывших из Украины, стали белорусскими гражданами.-0-