БелАЭС как экологический проект позволит решать климатические проблемы в Европе - аналитик

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12:17
Порывистый ветер и до 6 градусов тепла ожидается в Беларуси 19 декабря
Общество
12:14
Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Египте, погибли 12 человек
В мире
12:11
Ярмарка с фуд-кортом кухонь народов мира откроется в Минске 21 декабря
Регионы
12:08
В Администрации Президента рассказали, каким видят новый Кодекс об административных правонарушениях
Общество
11:52
В Свислочи пьяный прохожий кидал камни в окна домов
Происшествия
11:45
Минздрав планирует упростить прохождение водительской комиссии
Общество
11:45
Открытые приемные для предпринимателей помогут снять с них лишнюю нагрузку - Крепак
Экономика
11:43
Тепло и горячую воду в Заводском районе Минска сегодня не отключат - работы отменены
Регионы
11:43
ФОТОФАКТ: Витебские спасатели необычно поздравили детей с праздниками
Регионы
11:42
Стипендиатами Президентского спортивного клуба в 2020 году стали 264 атлета и тренера
Спорт
11:42
Лукашенко поздравил Абдельмаджида Теббуна с избранием на должность Президента Алжира
Президент
11:41
Приняты дополнительные меры по обеспечению жильем многодетных семей в Минске
Президент
11:41
Минчане смогут строить жилье с господдержкой во всех городах-спутниках столицы
Президент
11:35
Генпрокуратура выступает за усиление правоприменительной практики в борьбе с домашним насилием
Общество
11:28
Заявки на конкурс публикаций о качестве и деловом совершенстве принимаются до 20 января
Общество
11:28
Савиных: стоит задача сбалансировать белорусско-турецкий товарооборот
Экономика
11:24
Большая часть разрешений на перевозки в Польшу выдана малому бизнесу - Минтранс
Экономика
11:12
Фейерверк в новогоднюю ночь дадут в Минске у Дворца спорта в 01.30
Общество
11:10
Продавец носков присвоил технику на Br10 тыс. и сбыл ее на улице
Происшествия
11:10
Жительница Лунинца потратила с карточки знакомого почти Br400
Происшествия
11:09
Хабаровский край заинтересован в белорусской сельскохозяйственной и дорожной технике
Экономика
11:04
Местная власть должна избавиться от субъективизма в работе с бизнесом - Турчин
Регионы
11:03
Беларусь предлагает Турции развивать взаимодействие в ПА ОБСЕ
Политика
11:02
Прокуратура обнаружила серьезные нарушения в работе судебных исполнителей
Общество
11:01
Лесхозы планируют поставить около 30 тыс. елей для продажи в Минске
Регионы
10:52
Старт празднованию столетия комсомола Беларуси дадут в Минске
Регионы
10:50
Забирать еду из кафе и делать покупки в свою тару - эксперты рассказали о полезных экопривычках
Общество
10:45
БелАЭС как экологический проект позволит решать климатические проблемы в Европе - аналитик
Общество
10:40
Манипуляции общественным сознанием через людей вроде Греты Тунберг в Беларуси не пройдут - аналитик
Общество
10:25
Эксперт: высокие штрафы не панацея от экологических нарушений
Общество
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Общество
18 декабря 2019, 10:45
БелАЭС как экологический проект позволит решать климатические проблемы в Европе - аналитик
Новости темы
"Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ"
Забирать еду из кафе и делать покупки в свою тару - эксперты рассказали о полезных экопривычках
Манипуляции общественным сознанием через людей вроде Греты Тунберг в Беларуси не пройдут - аналитик
https://atom.belta.by/ru/analytics_ru/view/belaes-kak-ekologicheskij-proekt-pozvolit-reshat-klimaticheskie-problemy-v-evrope-analitik-10487/
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АЭС
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Генпрокуратура выступает за усиление правоприменительной практики в борьбе с домашним насилием
Заявки на конкурс публикаций о качестве и деловом совершенстве принимаются до 20 января
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Лукашенко требует максимальной отдачи от каждого вложенного рубля в экономику
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Теперь официально: 2 января в Беларуси будет праздничным днем без отработки
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Минчане смогут строить жилье с господдержкой во всех городах-спутниках столицы
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Старт празднованию столетия комсомола Беларуси дадут в Минске
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