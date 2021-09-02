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02 сентября 2021, 09:00

Белагропромбанк: 30 лет с нами сбываются мечты!

3 сентября 2021 года Белагропромбанк отмечает 30 лет со дня своего основания. Все эти годы банк был и сегодня остается надежным финансовым партнером многих белорусов. В преддверии своего 30-летия банк дарил подарки и радовал своих клиентов, улучшая их благосостояние. Мы хотим поделиться положительными эмоциями людей, которые, участвуя в рекламных играх и акциях банка, выиграли крупные призы.

– Оформила всего один вклад в Белагропромбанке, участвовала в рекламной игре "Юбилейный урожай призов" и, конечно, не думала, что выиграю – а тут такая удача, – рассказала жительница г.Чашники Витебской области, вкладчица Белагропромбанка Наталья Махрова. – Когда услышала по телевизору, что я стала обладателем квартиры в столице, долго не могла прийти в себя. Очень-очень благодарна за этот приз! Мои дети тоже стали клиентами Белагропромбанка.

Рекламная игра "Юбилейный урожай призов" принесла поистине щедрые плоды – всего среди вкладчиков банка было разыграно 3 квартиры и 30 поощрительных призов по 3000 белорусских рублей. Играли и выигрывали люди из разных уголков Беларуси. И каждый выразил слова благодарности банку.

Наталья Махрова выиграла первую квартиру в Минске в рамках рекламной игры «Юбилейный урожай призов»
Наталья Махрова выиграла первую квартиру в Минске в рамках рекламной игры «Юбилейный урожай призов»
Победительница первого розыгрыша рекламной игры «Авторалли призов» Татьяна Романюк с семьей
Победительница первого розыгрыша рекламной игры «Авторалли призов» Татьяна Романюк с семьей

До последнего момента не верила в свою удачу и Татьяна Романюк из Гомельской области. О выигрыше в игре "Авторалли призов", в которой среди вкладчиков Белагропромбанка разыграли 9 автомобилей и 30 поощрительных призов по 3000 белорусских рублей, она сразу рассказала дорогому мужу. Он, конечно, не поверил, вдвоем сидели и сомневались, пока не увидели машину.

– Я на пенсии, сейчас занимаюсь домом, – поведала вкладчица Белагропромбанка Татьяна Романюк. – У меня был вклад, пришла СМС. Когда я увидела свое имя и фамилию – не поверила. Давно являюсь клиенткой банка: то снимала, то оформляла вклады. Делала вклады не для выигрыша, а исключительно для себя. Ну а если судьба решила меня наградить, я только рада. Спасибо Белагропромбанку!

Эмилия Мясникова – победительница рекламной игры «Квартира за заначку», в которой было разыграно 4 квартиры
Эмилия Мясникова – победительница рекламной игры «Квартира за заначку», в которой было разыграно 4 квартиры

– О том, что выиграла квартиру в столице, узнала в прямом эфире. Я пенсионерка, клиентом Белагропромбанка являюсь уже около 20 лет. Решила сделать несколько вкладов – и один оказался счастливым. Я вообще впервые так крупно выигрываю. До этого было по мелочам. Когда узнала о победе, был шок. Белагропромбанк – любимый банк, благодарим его коллектив и руководство за возможность выиграть крупный приз, – поделилась эмоциями вкладчица Белагропромбанка Эмилия Мясникова.

И с удовольствием напомним, что всего в рекламной игре "Квартира за заначку" разыграли 4 квартиры в Минске, в игре "Тачка за заначку" – 8 автомобилей. А в рекламной игре "Заработай на заначке" 13 человек – вкладчиков Белагропромбанка выиграли по 100 000 белорусских рублей и 130 человек – по 1000 рублей.

Мы поздравляем победителей, благодарим абсолютно всех, кто остается с нами, и обещаем, что Белагропромбанк будет и далее стараться делать все, чтобы ваши мечты становились реальностью.

Врезка на подложке: Сегодня Белагропромбанк – уполномоченный банк Правительства Республики Беларусь по обслуживанию государственных программ, один из крупнейших банков Центральной и Восточной Европы, надежный финансовый партнер населения и государства. По размеру активов, величине капитала, объему бизнеса, числу обсуживающихся клиентов, разветвленности региональной сети банк является одним из лидеров на белорусском рынке.

Врезка на подложке: Белагропромбанк внедряет инновационные сервисы и продукты для клиентов различных категорий. Банк регулярно представляет новые инструменты увеличения дохода, проекты в сфере платежных технологий, в области поддержки и развития малого и среднего бизнеса. Кроме того, Белагропромбанк – один из лучших в стране работодателей, спонсор многочисленных организаций и культурных, спортивных, образовательных, гуманитарных, социальных проектов, в том числе масштабных инициатив в сфере здравоохранения.

УНП 100693551. ОАО "Белагропромбанк"

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