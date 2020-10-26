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26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Белагропромбанк" досрочно завершил технические работы и принимает клиентов в обычном режиме, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт банка.
"Запланированные на 26 октября технические работы по обновлению программного обеспечения завершились досрочно, и все подразделения банка работают с физическими лицами в стандартном режиме", - сообщили в пресс-службе.
Ранее банк предупреждал, что возможность обслуживания физических лиц будет отсутствовать с 8.00 до 14.00.-0-