Белагропромбанк провел конференцию "Агроэкотуризм: территория перспектив"

13 ноября в Минске в отеле Minsk Marriott при поддержке Белагропромбанка прошла ежегодная конференция, посвященная развитию агроэкотуризма в стране. В рамках масштабного мероприятия были подведены итоги конкурса на лучшую белорусскую агроэкоусадьбу года.

Международная конференция уже 10-й год подряд становится площадкой диалога о перспективах развития агроэкотуризма в Беларуси. Как и в прошлые годы , она прошла при финансовой и информационной поддержке ОАО "Белагропромбанк". В качестве партнеров в проведении конференции традиционно выступили Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусское общественное объединение "Отдых в деревне", факультет международных отношений Белорусского государственного университета.

Открытие специализированной конференции "Агроэкотуризм: территория перспектив"

Открывая конференцию по агроэкотуризму, заместитель Председателя Правления ОАО "Белагропромбанк" Сергей Чугай подчеркнул:

- 10-я конференция по агроэкотуризму - это знаковое событие для Беларуси. Мы помним, с чего все начиналось, какие вопросы обсуждались. Это были базовые вопросы, которые помогали успешно внедрять и реализовывать на практике многие проекты. Сегодня по официальной статистике в стране зарегистрировано около 2300 субъектов агроэкотуризма, из них ведут деятельность более 1800 субъектов. Из года в год это количество увеличивается, вместе с этим улучшается оказываемый усадьбами сервис, и многие из них демонстрируют свою особую специфику, изюминку, индивидуальность.

Как отметил представитель банка, в глазах мировой общественности за последние несколько лет Беларусь как агротуристическая страна, предоставляющая услуги по отдыху в сельской местности, стала выглядеть намного привлекательнее, о чем свидетельствуют высокие оценки различных авторитетных бизнес-изданий. Безусловно, в этом большая заслуга предпринимателей, благодаря инициативе и творчеству которых данная сфера туризма активно развивается.

- Те предприниматели, которые ведут бизнес на селе, это не только талантливая часть предпринимательства Беларуси, но и еще самая ответственная его часть. Это не бизнес, нацеленный на высокомаржинальные продукты, это прежде всего кропотливая деятельность, связанная с сохранением богатых национальных традиций, - добавил Сергей Чугай.

В этом году конференция "Агроэкотуризм: территория перспектив" собрала более 170 участников - людей, занимающихся агроэкотуризмом и заинтересованных в развитии данного направления. Спектр затронутых тем оказался очень широким: обсуждались вопросы развития агроэкотуризма за последние 10 лет, апробирование в стране различных моделей экологического туризма, качество предоставляемых агроусадьбами услуг, темы устойчивого развития агроэкотуризма на ближайшую перспективу, современные технологии продвижения и организации продаж услуг в сфере агроэкотуризма в сети Интернет, проблемы туристических и социальных услуг для людей с инвалидностью в Беларуси и многое другое.

Конференция "Агроэкотуризм: территория перспектив" собрала более 170 участников

Начальник Управления малого и среднего бизнеса Департамента корпоративного бизнеса ОАО "Белагропромбанк" Дмитрий Примак выступил с презентацией "Вместе создаем большие перспективы", основная задача которой было рассказать предпринимателям, как опытным, так и начинающим, о важных правилах организации и ведения бизнеса.

- Значение ежегодной конференции по агроэкотуризму велико, каждый год мы получаем большое количество положительных отзывов от ее участников. Здесь есть возможность встретиться молодым предпринимателям, опытным владельцам агроэкоусадеб, представителям исполнительной и законодательной власти для обсуждения самых разных вопросов, - отметил Дмитрий Примак.

Банк с 2007 года оказывает поддержку субъектам агроэкотуризма. По словам представителя банка, это платежеспособные, ответственные клиенты. Сегодня радует новое поколение предпринимателей, которое активно интересуется агроэкотуризмом и готово внедрять самые разнообразные идеи в данной сфере.

Хрустальный петушок - награда для победителей конкурса на лучшую агроэкоусадьбу года

Безусловно, интересными для слушателей стали секция с презентациями практических кейсов владельцев агроэкоусадеб и панельная дискуссия "Инновации. Поколение 2.0" с участием студентов факультета международных отношений БГУ. Если первая секция раскрыла практические наработки в области создания агротуристического бизнеса, то вторая стала местом обсуждения возможностей развития новых видов туризма в Беларуси.

Обладатель Гран-при конкурса агроусадеб Александр Цвирко

Кульминацией конференции по традиции стало подведение итогов конкурса на лучшую агроэкоусадьбу года. Гран-при конкурса отправился в самое сердце Европы - деревню Шо Глубокского района Витебской области. Обладатель высокой награды - владелец усадьбы "Заповедный остров" Александр Цвирко.

- Когда любишь свою работу - считай, что не работаешь. Конечно, это все равно труд. Удовольствие, когда даешь людям от себя теплые эмоции и получаешь взамен лучшие эмоции, хорошее настроение, - говорит Александр.

Как рассказал владелец "Заповедного острова", все на его усадьбе - это результат ручного труда: и домики, и мебель. Здесь, в живописнейшем месте Беларуси, турист для себя найдет все самое лучшее - уютный отдых для всей семьи, спортивно-водные развлечения, экологически чистую еду.

Усадьба "Заповедный остров", деревня Шо Витебской области. Фото с портала Holiday.by

Фото с портала Holiday.by

Фото с портала Holiday.by

Победители конкурса были названы также в шести номинациях, в том числе в номинации "Спорт и здоровье" победителем стала агроэкоусадьба "Рыбацкая Пульва" (Могилевская область); в номинации "Этнокультура" - агроэкоусадьба "Ольхово" (Гродненская область); в номинации "Инновационный подход" - агроэкоусадьба "Утрина" (Витебская область); в номинации "Народный выбор" отметили агроэкоусадьбу "В хуторской тиши" (Гродненская область).

Конкурсантам в последней номинации пришлось побороться за любовь ценителей агротуристического отдыха, ведь она одна из самых престижных. Голосование в номинации "Народный выбор" принимали посетители усадеб и те, кто только планирует воспользоваться такой формой туристического отдыха. Общее число принявших в голосовании составило более 2,5 тыс. человек. Конкурсанты получили награды - памятные гравертоны, хрустальных петушков и денежные призы. Участие в конкурсе на основании отбора приняло 46 усадеб.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Участники специализированной конференции "Агроэкотуризм: территория перспектив"