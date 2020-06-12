Белая книга Китая: сплоченность в борьбе с COVID-19

Беларусь успешно преодолеет COVID-19 и справится с его влиянием на экономическое и социальное развитие. Такую точку зрения высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин, комментируя корреспонденту БЕЛТА Белую книгу "Борьба с COVID-19: Китай в действии", опубликованную Информационным бюро Госсовета КНР.

Белая книга (white paper) - официальное государственное сообщение, поясняющее политику; официальная документация, содержащая описание решения; документация, описывающая новый технологический процесс или алгоритм. Такие документы могут быть использованы для принятия решений.

Цуй Цимин рассказал, что в Белую книгу Китая 2020 года включены разделы "Тяжелый процесс борьбы Китая с эпидемией", "Профилактика, контроль и лечение - скоординированные действия на двух полях битвы", "Сплоченность мощных сил в борьбе с эпидемией", "Создание сообщества единой судьбы человечества в сфере здравоохранения". В издании описан трудный процесс борьбы китайского народа с эпидемией коронавируса нового типа, приведены подробные и достоверные данные и описаны многочисленные примеры, демонстрирующие действия Китая по борьбе с эпидемией. Страна делится с международным сообществом опытом и практикой противодействия инфекции, разъясняет глобальную противоэпидемическую концепцию и позицию Китая.

О принятых мерах в борьбе с эпидемией

"Эпидемия коронавируса нового типа представляет собой самый быстро и широко распространенный, самый трудно контролируемый инцидент в сфере общественного здравоохранения со времен образования нового Китая, это критический момент и экзамен для страны, - отметил дипломат. - Под руководством Коммунистической партии Китая народ мужественно боролся с эпидемией, достиг крупных стратегических результатов в вопросах профилактики и контроля эпидемии".

Посол подчеркнул, что Китай всегда ставит вопрос безопасности жизни и здоровья людей на первое место и принимает всесторонние меры по профилактике и контролю, беспрецедентной массовой изоляции, мобилизации национальных ресурсов для оказания широкомасштабной медицинской помощи.

Текущая ситуация

В настоящее время в Китае процент выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, составляет 94,3%. В общей сложности 346 национальных медицинских бригад, 42,6 тыс. медицинских работников были мобилизованы для оказания медицинской помощи в провинции Хубэй. Согласно статистическим данным, в провинции Хубэй было спасено более 3 тыс. пациентов в возрасте 80 лет и старше с пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа. Выздоровел и выписан из больницы 87-летний пациент, который находился под тщательным уходом медицинских работников в течение нескольких десятков дней.

Открытость Китая

"Китай всегда сообщает информацию, исходя из позиции закона, открытости и прозрачности, - продолжил дипломат, цитируя Белую книгу. - Китай в первую очередь проинформировал другие страны и Всемирную организацию здравоохранения об эпидемии, немедленно поделился с международным сообществом последовательностью гена коронавируса нового типа и сразу же стал осуществлять международную профилактику и контроль за эпидемией. Начиная с 3 января китайская сторона регулярно информирует ВОЗ, соответствующие национальные и региональные организации, а также китайские регионы Гонконг, Макао и Тайвань об эпидемической ситуации. 5 января Китай проинформировал ВОЗ об эпидемии вируса. В свою очередь ВОЗ сообщила о случаях заболевания пневмонией по невыясненным причинам в Ухане. Это говорит о том, что Китай и ВОЗ обеспечивают прозрачность информации.

Посол обратил внимание, что во время борьбы с эпидемией Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе многочисленных переговоров, встреч и звонков с иностранными политическим деятелями и ответственными лицами международных организаций подробно информировал о ситуации в Китае, что получило положительную оценку со стороны международного сообщества.

Сообщество единой судьбы

"Китай придерживается концепции построения сообщества единой судьбы человечества и несет ответственность за дело глобального общественного здравоохранения. Китай призывает все страны объединить усилия для создания также сообщества здравоохранения человечества", - обратил внимание Цуй Цимин.

Согласно статистическим данным, по состоянию на 31 мая 2020 года Китай направил в общей сложности 29 групп медицинских экспертов в 27 стран и уже предоставил или сейчас оказывает противоэпидемическую помощь 150 странам и 4 международным организациям.

Китай и Беларусь сотрудничают в борьбе с COVID-19

"После начала эпидемии Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко лично направил послание Си Цзиньпину с выражением соболезнования, а также дважды поручал соответствующим белорусским ведомствам предоставить Китаю в общей сложности около 40 т срочной гуманитарной помощи, - подчеркнул дипломат. - С появлением в Беларуси первых случаев COVID-19 китайская сторона выразила глубокое сопереживание белорусской стороне и полностью поддержала в борьбе против инфекции".

Китай продолжает упорно бороться с эпидемией, но наряду с этим китайское правительство, посольство КНР в Беларуси, китайские предприятия в Беларуси, а также ряд городов и провинций Китая предоставили белорусской стороне несколько партий противоэпидемических средств. Медицинские эксперты китайской стороны провели две видеоконференции с коллегами из Беларуси и других стран по вопросам, связанным с этим инфекционным заболеванием, и обсудили имеющийся опыт.

"Китайская сторона уверена, что под твердым руководством Александра Лукашенко Беларусь в конечном итоге победит в борьбе с COVID-19 и справится с влиянием пандемии на экономическое и социальное развитие. Перед лицом пандемии Китай и Беларусь оказывают друг другу помощь и поддержку, что отражает глубокую дружбу "железных братьев", - заявил Цуй Цимин.

Он отметил также, что коронавирус нового типа - глобальная пандемия с самой широкой сферой влияния на человечество за последние 100 лет. Ученые говорят, что человечество все еще имеет ограниченные знания о ней. "В течение некоторого времени отдельные политики и средства массовой информации в некоторых странах навешивали ярлык на вирус, политизировали эпидемию, придумывали так называемые теории "Китай скрывает эпидемию", "Китай должен нести ответственность за эпидемию" и "источник происхождения коронавируса - в Китае". Некоторые же утверждают, что Китай должен был определить и обнаружить эпидемию раньше, и даже субъективно предполагают "презумпцию вины" Китая, что не соответствует законам науки и имеет глубоко укоренившуюся системную предвзятость. Белая книга Китая о борьбе с эпидемией - мощный ответ на эти лживые высказывания и необоснованные обвинения. Достижения Китая в борьбе с эпидемией и его вклад в глобальную борьбу с инфекцией очевидны для всех беспристрастных деятелей международного сообщества", - резюмировал Цуй Цимин.

Посол подчеркнул, что опубликование Белой книги "Борьба с COVID-19: Китай в действии" позволяет народам увидеть ход борьбы с эпидемией в Китае, ответственность, взятую на себя Китаем, а также решимость китайского народа расти и преодолеть возникшие в связи с этим проблемы.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-