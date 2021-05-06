"Белая Русь" 9 Мая проведет живую музыкальную акцию "Вальс Победы"

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканское общественное объединение "Белая Русь" 9 Мая организует и проведет живую музыкальную акцию "Вальс Победы" во всех областных и большинстве районных центров страны, сообщили БЕЛТА в организации.

"В скорбно-величественный день 9 Мая в Минске и Логойске, Витебске и Городке, Могилеве и Бобруйске, Бресте и Пинске, Гомеле и Турове, Гродно и десятках других городов будут играть духовые оркестры и иные музыкальные коллективы, танцевать красивые пары (в некоторых городах акция проводится заранее, с 4 по 8 мая). Изюминкой программы станет исполнение музыкантами душевной мелодии "Майского вальса" на музыку нашего гениального композитора Игоря Лученка, - отметили организаторы. - Кроме единения людей вокруг замечательной музыки мы получим еще один результат - 10 мая на YouTube-канале "Белой Руси" выйдет единый музыкальный клип, в котором будут представлены фрагменты лучших выступлений со всей страны, записанных накануне".

Организаторы подчеркнули, что подарок республиканского общественного объединения адресован абсолютно всем белорусам. Но в первую очередь - нашим дорогим ветеранам войны и тем, чьи судьбы обожгло это время.-0-