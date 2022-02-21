"Белая Русь" откроет новый сезон дебатных игр 22 февраля

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальный проект РОО "Белая Русь" - "Белорусская республиканская Лига дебатов" (британский формат парламентских дебатов) - 22 февраля откроет сезон игр 2022 года в стенах Белорусского государственного экономического университета. Об этом БЕЛТА сообщили в объединении.

Предварит первую игру года диалоговая площадка, посвященная конституционной реформе. В ее проведении примут участие члены Конституционной комиссии Александр Шпаковский и Сергей Дубков, а также политические эксперты Петр Петровский и Алексей Дзермант.

Дебатная игра также будет посвящена предстоящему референдуму. Почти 50 участникам предстоит проявить навыки поиска информации, быть убедительными и уверенными в своей правоте, находить нужные аргументы, а также парировать доводы оппонентов.-0-