"Белая Русь" передала гуманитарную помощь на границу беженцам

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском обществе Красного Креста состоялась передача гуманитарной помощи для мигрантов, оказавшихся в трудной ситуации на белорусско-польской границе, передает корреспондент БЕЛТА.

В организации приобретения и передачи гуманитарной помощи приняли участие районные организации Минской городской организации Республиканского общественного объединения "Белая Русь". "Безусловно, мы не безучастны к проблеме, которая сегодня сложилась на белорусско-польской границе, кризису, который порожден ЕС и США. Мы все сочувствуем и переживаем за людей, которые остались без крова, еды, элементарных санитарных условий, - сказала исполняющая обязанности председателя Минской городской организации РОО "Белая Русь" Людмила Шипай. - Самое главное для беженцев, которые сегодня находятся на холоде, - это еда. Поэтому Минская городская организация со своими структурами точно так же, как и многие неравнодушные граждане, собрала гуманитарную помощь".

Продуктовые наборы состоят из мясных консервов, каш, детского питания, кисломолочных продуктов, хлебобулочных изделий и фруктов. Гуманитарный груз должен быть доставлен на границу уже сегодня вечером. "Когда мы обратились к членам "Белой Руси", все понимали важность и необходимость оказать содействие. Все, что мы делаем для людей, которые нуждаются в нашей помощи, - от чистого сердца", - отметила она.

Как подчеркнула Людмила Шипай, действия Польши по отношению к беженцам бесчеловечны. "Хочется верить, что кризис в скором времени разрешится", - добавила она.

"На границе находятся дети, женщины, в том числе беременные. Людям очень трудно, они оказались в сложной жизненной ситуации, и каждый из них нуждается в помощи", - добавила председатель Заводской районной организации РОО "Белая Русь" Светлана Леоненко.-0-