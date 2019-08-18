"Белая Русь" помогает исполнительной власти решать социальные проблемы - Давыдько

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белая Русь" помогает исполнительной власти бороться с болевыми точками и решать социальные проблемы. Об этом заявил в программе "Неделя" телеканала СТВ председатель РОО "Белая Русь" Геннадий Давыдько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша организация основной своей целью ставит борьбу с болевыми точками, с проблемами, которые существуют в социальной плоскости. Мы пытаемся помочь исполнительной власти справляться с проблемами. И нам это удается. Например, в одном из районов Минска хотели построить много паркингов. Народ возмутился, обратился в "Белую Русь", мы написали письмо в Министерство архитектуры и другие инстанции с требованием учесть мнение народа. Эту стройку свернули. И таких примеров очень много", - отметил Геннадий Давыдько.

По его мнению, организация очень успешно реализует свою программу в формате общественного объединения. Поэтому сейчас партией становиться нет смысла. "Мы не хотим бороться за власть. У нас есть возможность менять несовершенство мира на нашем уровне. Как только мы станем партией, мы должны будем бороться за власть. Может, в будущем, но не сегодня", - сказал он.

При этом многие члены организации (78%) являются депутатами Палаты представителей. Партийной дисциплины в объединении нет. Каждый может иметь свою точку зрения, выступать, доносить свое мнение до других. Если другие не убедили - можно проголосовать против: это личное мнение.

Будущие кандидаты в депутаты могут заявить о себе сами. Некоторым, наиболее активным, стать частью Палаты представителей предлагает руководство объединения. "Мы видим актив, видим людей, которые активно работают где-то в исполнительной власти, в бизнесе, в социальной сфере - где угодно. Тем, кто грамотен, кто может компетентно рассуждать о какой-то сфере деятельности, аккуратно рекомендуем попробовать свои силы в парламенте. В половине случае люди отказывают - я профессионал, я люблю свое дело, не хочу", - рассказал председатель объединения.

В целом, подчеркнул он, двери организации открыты. "Мы ждем всех с их проблемами, всех, кто видит несовершенства в городе, в стране, в мире. Поделитесь, мы выслушаем, подумаем. Если есть болевая точка, мы попытаемся снять эту боль. Присутствуя и в законодательной, и в исполнительной власти, мы попытаемся не только ликвидировать данную проблему, но и снять предпосылки к возникновению на данной почве других подобных вопросов", - заключил он.-0-