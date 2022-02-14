"Белая Русь" проведет 18 февраля форум "Гражданская позиция"

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. РОО "Белая Русь" проведет 18 февраля в Малом зале Дворца Республики форум "Гражданская позиция". Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Форум станет демонстрацией максимальной консолидации сил организации и возможностью посмотреть друг другу в глаза накануне важного исторического события - республиканского референдума по принятию изменений и дополнений в Конституцию. В программе запланировано чествование тех, кто недавно вступил в ряды республиканского общественного объединения, вручение активистам грамот и благодарственных писем, высшего знака отличия организации - "Знака Гонару", объявление благодарности руководителям предприятий и организаций, представителям СМИ, которые максимально плотно сотрудничают с "Белой Русью", вручение свидетельств о регистрации первичных организаций.

На мероприятие приглашены представители Администрации Президента Республики Беларусь, Совета Республики и Палаты представителей, Мингорсовета, члены РОО "Белая Русь" со всей республики, представители крупнейших общественных объединений страны, а также организаций-партнеров - всего около 450 человек.-0-